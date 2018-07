Janet Jackson fala sobre seu bebê: 'Ele é tão saudável, tão bonito, tão doce, tão amável'

Janet Jackson deu à luz seu primeiro filho em janeiro. Foto: REUTERS/Kevork Djansezian

Na última segunda-feira, 1º, Janet Jackson publicou um vídeo em seu Twitter direcionado aos fãs. No vídeo, ela anuncia novidades sobre sua turnê e fala sobre seu recente divórcio e seu filho.

"Olá pessoal. Sou eu, Jan, caso vocês não me reconheçam já que eu fiquei um pouquinho longe desde que tive o bebê", disse a cantora. No fundo, é possível ouvir Randy, seu irmão, dizendo: "Mais que um pouquinho". "Você pode ficar quieto, Randy? Ninguém está falando com você. Obrigada", respondeu.

Ela então olhou para seu filho, Eissa, que nasceu em janeiro. "Eu agradeço a Deus por ele. Ele está tão saudável, tão bonito, tão doce, tão amável. Um bebê tão saudável!", completou.

A special message from Janet for her fans. pic.twitter.com/VXa6h25ksK — Janet Jackson (@JanetJackson) 2 de maio de 2017

Então ela começou a falar da separação de Wissam Al Mana. "Sim, eu me separei de meu marido, nós estamos no processo judicial e o resto está nas mãos de Deus". A separação foi anunciada em abril, após o casal passar cinco anos juntos.

A turnê State of The World Tour vai passar por 56 cidades e começa em setembro, 7, em Lafayette, Louisiana, e vai terminar em Atlanta, Georgia, em Dezembro de 2017.