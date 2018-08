Janet Jackson chama a polícia para verificar seu bebê que estava com o pai

Janet Jackson. Foto: REUTERS/Steve Marcus

No último sábado, 2, Janet Jackson chamou a polícia para verificar como estava seu filho Eissa Al Mana, que estava com seu pai e ex-marido de Janet Wissam Al Mana em um hotel em Malibu, na Califórnia.

O bebê, de um ano e meio, estava com o pai quando Janet chamou as autoridades por volta das 22h, segundo um representante da Polícia de Malibu. "Os agentes estiveram lá, viram que a criança estava bem e saíram", disse o representante à revista People.

O TMZ informou que Janet estava preocupada que Al Mana estivesse usando drogas perto de seu filho, de acordo com uma fonte. Entretanto, o delegado da Polícia de Los Angeles disse ao The Blast que "havia zero suspeitas de uso de drogas" e que a Polícia ficou intrigada sobe "por que Jackson fez essa alegação".

O irmão de Janet disse ao Entertainment Tonight que ela estava preocupada porque a babá recentemente ficou "assustada" com o comportamento de Mana e "se trancou no banheiro, para contatar Janet".

Janet se casou com Mana em 2012, numa cerimônia secreta no Quatar, e os dois se separaram em 2017.