Jane Di Castro morre aos 73 anos; Silvero Pereira faz homenagem

Silvero Pereira e Jane Di Castro em cena de 'A Força do Querer' Foto: Reprodução de 'A Força do Querer' (2017) / Globo

A atriz Jane Di Castro morreu nesta sexta-feira, 23, aos 73 anos de idade, em decorrência de um câncer. Silvero Pereira, com quem contracenou na novela A Força do Querer, em 2017, publicou uma homenagem à amiga.

"Além de parceira de cena, a gente se tornou amigos, conversava sempre, trocava mensagens. Uma mulher de história fabulosa e encantadora, que me ensinou muita coisa com todo seu amor, alegria, garra e força", afirmou. O ator também publicou um vídeo com trecho em que apareciam juntos na novela.

Em 2017, ela fez parte do documentário Divinas Divas, com direção de Leandra Leal (clique aqui para ler mais). No mesmo ano, apareceu na TV na própria novela A Força do Querer e também no Conversa com Bial e no Encontro com Fátima Bernardes, ao lado de Rogéria.

Assista a homenagem de Silvero Pereira após a morte de Jane Di Castro abaixo:

Jane de Castro Divina Diva Obg por sua luta, história e arte pic.twitter.com/vSgGbrh5L5 — Silvero (@silveropereira) October 23, 2020

