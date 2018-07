Jamie Oliver acha que cozinhar é bem sexy

Foto: Divulgação

O chef Jamie Oliver, de 41 anos, acredita que cozinhar é uma atividade romântica. Ele diz que é fácil 'desarmar' alguém fazendo coisas simples da culinária.

"Eu acho que ser um homem ou uma mulher e ser cozinheiro é a coisa mais linda, sexy e romântica. Diz muito sobre pessoas", disse ele em entrevista à revista Hello!. "Você pode desarmar alguém só fazendo queijo quente", completou.

Oliver, que será pai do quinto filho e já tem Poppy, de 14, Daisy, de 13, Petal, de 7 e Buddy, de 5 anos, disse que aumentar a família é uma tarefa difícil, mas tem uma esposa o que apoia muito.

"Ela me deixa com pés no chão e só posso fazer as cosias que faço, que são remotamente interessante, porque ela se esforça e afeta as coisas que fazemos. Eu acho que nutrir uma família traz o melhor das pessoas. É realmente difícil. Quero dizer, é um presente e é louco - como é para todos os outros pais", contou o chef.