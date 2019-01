Jamie Lee Curtis diz que 'fugiu' da 'menina da água' no Globo de Ouro

Jamie Lee Curtis no Globo de Ouro. Foto: Valerie Macon/AFP

Jamie Lee Curtis não ficou muito contente em ver sua imagem associada à 'menina da água' do Globo de Ouro, mais especificamente à empresa Fiji, que comercializa o produto.

Nesta terça-feira, 8, a atriz disse ter se tornado vítima de uma campanha publicitária "flagrante" para a qual ela não deu permissão [de ter sua imagem associada].

No Instagram, Jamie publicou uma das fotos que viralizou, em que ela aparece com a modelo Kelleth Cuthbert ao fundo segurando uma bandeja com garrafas de água.

Ela disse que, no evento, se afastou das "publicidades flagrantes" das marcas Fiji e Moet. "Eu sabia por que havia um fotógrafo parado ali e me afastei quando disse em voz alta que não queria fazer publicidade para nenhum dos dois", escreveu a atriz.

"Claramente, esse ângulo mostra que eu me afastei dela, que estava atrás de mim, e, mesmo do lado, ainda aconteceu. Os patrocinadores de eventos precisam obter permissão das pessoas quando eles tiram foto delas ao lado dos produtos", completou Jamie.