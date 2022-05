Jamie Lee Curtis comemora casamento da filha com tema de videogames e cosplay

Jamie Lee Curtis ao lado da filha Ruby e da nora Kynthia durante o casamento do casal, que teve um cerimônia temática de videogames. A imagem foi compartilhada pela atriz nas redes sociais. Foto: Instagram/@curtisleejamie

Jamie Lee Curtis celebrou o casamento de sua filha Ruby de uma jeito nada tradicional. A cerimônia de união entre a jovem e sua parceira, Kynthia, teve como tema videogames e contou com convidados vestidos em cosplay.

A própria atriz oficializou a união e compartilhou imagens da festa nas redes sociais. De acordo com o Daily Mail, as noivas estavam fantasiadas de personagens dos games SkullGirls e Guilty Gear, enquanto Jamie fez cosplay do jogo World of Warcraft.

O evento aconteceu neste domingo, 29. Em outras fotos, é possível ver convidados fantasiados de personagens de Toy Story e a decoração com as cores do arco-íris, referência à bandeira LGBTQIA+.

Em 2021, Jamie revelou que a filha havia se assumido como uma mulher trans. Em entrevista à revista People, Ruby disse que contou sobre sua identidade de gênero para a noiva e ela apenas respondeu: "Amo você por quem você é".

Além de Ruby, que tem 26 anos, a atriz também é mãe de Annie, dez anos mais velha. As duas foram adotadas por ela e pelo diretor Christopher Guest, com quem Jamie ainda é casada.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais