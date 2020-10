Jamie Foxx lamenta morte de sua irmã: 'um vazio no meu coração'

Jamie Foxx ao lado de sua irmã, Deondra, que teve a morte anunciada em outubro de 2020 Foto: YouTube / @extratv

O ator Jamie Foxx usou seu perfil no Instagram para lamentar a morte de sua irmã, Deondra, aos 36 anos, nesta segunda-feira, 26.

"Meu coração está partido em milhões de pedaços... Minha bela e amada irmã, Deondra, fez a transição... Eu digo que fez a transição porque ela sempre estará viva... Todos que conhecem minha irmã sabem que ela era uma luz brilhante", afirmou.

Na sequência, prosseguiu: "Não consigo dizer quantas festas em casa ela foi à pista de dança e roubou a cena... Bom, agora eu sei que ela está no céu, dançando com as suas asas".

Jamie Foxx ainda ressaltou o fato de sua irmã ter sido embaixadora da Global Down Syndrome Foundation, instituição que visa melhorar a qualidade de vida de pessoas com síndrome de Down. Em novembro de 2019, os dois deram uma entrevista juntos falando sobre sua atuação (assista abaixo).

"Deondra, você deixou um vazio no meu coração. Mas eu vou preenchê-lo com todas as memórias que você me deu", continuou o ator, que ressaltou o difícil momento passado pela família e pediu orações.

Confira a postagem de Jamie Foxx em homenagem à sua irmã abaixo.

Deondra chegou a participar do clipe de uma música de seu irmão, Blame It. Confira abaixo.