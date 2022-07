Jamie Bower, o Vecna de 'Stranger Things', revela que está há mais de sete anos longe das drogas

O ator Jamie Bower revela estar limpo há mais de sete anos. Foto: Instagram/@bowerjamie

O ator Jamie Bower, que interpreta o vilão Vecna em Stranger Things, publicou em seu perfil no Twitter nesta quarta, 27, que está há mais de sete anos sóbrio. Em uma publicação comovente, o ator revelou que chegou a ser internado em um hospital de saúde mental para tratar o vício.

“Há 12 anos e meio eu estava em um vício ativo. Machucando a mim mesmo e àqueles ao meu redor que eu mais amava. Ficou tão ruim que acabei indo parar em um hospital de saúde mental. Estou agora sete anos e meio limpo e sóbrio. Eu cometi muitos erros na minha vida” desabafou Jamie.

12 and a half years ago I was in active addiction. Hurting myself and those around me who I loved the most. It got so bad that eventually I ended up in a hospital for mental health. I am now 7 1/2 years clean and sober. I have made many mistakes in my life — Jamie Campbell Bower (@Jamiebower) July 27, 2022

O ator continua seu relato dizendo que cada dia é uma chance de recomeçar, reparar os erros e crescer. “Para quem acorda pensando ‘oh Deus não de novo’ eu garanto que tem um jeito. Sou muito grato por estar onde estou, sou muito grato por estar sóbrio. Sou muito grato por ser. Lembre-se, somos todos obras em andamento”, concluiu Jamie.

Nas redes sociais, após o desabafo emocionado de Jamie, fãs expressaram carinho e deram apoio ao astro de Stranger Things: “Exatamente isso. Estaremos sempre ao seu lado, te amamos e respeitamos para sempre. O ser humano mais lindo em todos os sentidos! Sim meu amor, ele é um campeão e eu tenho muito orgulho dele”, disse uma fã.

Exactly THISWe will always be by your side,love & respect you forever @Jamiebower The most beautiful human being in EVERY way!Yes my love,he's a champion and i 'm SO proud of him — penny (@xPenypen) July 28, 2022

Also, as I have already told you, your journey and your strength are so inspiring and help a lot of people, even without you realising it. Thank you for who you are and for being honest about your battles in a world where people think they have to hide their inner self. — VirginieQL (@Pretty_Octopus) July 27, 2022

“Além disso, como já te disse, sua jornada e sua força são tão inspiradoras e ajudam muita gente, mesmo sem você perceber. Obrigado por quem você é e por ser honesto sobre suas batalhas em um mundo onde as pessoas pensam que precisam esconder seu eu interior.”, continuou outra fã. Além de Stranger Things, Jamie Bower já trabalhou em papéis de sucesso como em Crepúsculo e na franquia Harry Potter.