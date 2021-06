James Michael Tyler, o Gunther de 'Friends', revela ter câncer em estágio avançado

O ator James Michael Tyler, que viveu Gunther em 'Friends'. Foto: Warner / Instagram / @slate_michael

Na última segunda-feira, 21, o ator James Michael Tyler, 59, conhecido por seu papel como Gunther em Friends, revelou lutar contra um câncer de próstata há três anos, e que infelizmente já está em estágio avançado.

Ao programa Today, da NBC nos Estados Unidos, o ator contou que foi diagnosticado em setembro de 2018 e que o tumor se espalhou e atingiu os ossos - quadro clínico que os médicos chamam de metástase.

“Tenho lidado com esse diagnóstico há quase três anos. Está no estágio 4. Câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, provavelmente vai me pegar”, disse o ator.

O câncer foi descoberto em exames de rotina. James logo começou a fazer tratamento hormonal, que no início “funcionou maravilhosamente bem por um ano”, mas, em 2020, no início da pandemia, o câncer se espalhou e atingiu a espinha. A metástase paralisou a parte inferior do corpo do ator, o que o impede de andar.

No mês passado, o eterno Gunther participou do especial Friends: A Reunião por videochamada, o que foi uma opção do ator.

“Eu queria fazer parte disso, e inicialmente eu estaria no palco, pelo menos, com eles, e poderia participar de todas as festividades”, disse Tyler. "Foi agridoce, para ser sincero. Fiquei muito feliz por ter sido incluído. Foi minha decisão não fazer parte disso fisicamente e aparecer no Zoom, basicamente, porque não queria aborrecê-los, sabe? Eu não queria ser como, 'Oh, e por falar nisso, Gunther tem câncer’.

O ator ainda ressaltou que quis dar a declaração sobre a saúde dele pois é uma realidade e alertou para a importância dos exames de rotina para um diagnóstico precoce que pode salvar muitas pessoas.