James Corden vai apresentar Grammy Awards 2017

James Corden será o apresentador do Grammy 2017. Foto: REUTERS/Kevork Djansezian

A 59ª edição do Grammy Awards terá um novo apresentador: James Corden, que comanda o The Late Late Show, no canal americano CBS. Ele substitui LL Cool J, que apresentou a premiação por cinco anos. As informações são da Variety.

Uma das razões pelas quais Corden foi chamado é o Carpool Karaoke, um quadro de seu programa com artistas como convidados que conversam e cantam suas músicas dentro de um carro. Adele, Lady Gaga, Elton John e Justin Bieber foram alguns dos músicos que já participaram do Carpool.

"Graças ao 'Carpool Karaoke', nós todos tivemos vários passeios incríveis com James, e a Recording Academy não poderia estar mais animada em receber sua paixão e entusiasmo pela música, tanto como um animador quanto como um fã, para a equipe do Grammy no dia 12 de Fevereiro de 2017", disse o presidente e CEO da Recording Academy, Neil Portnow, a Variety.

"Ele tem um grande espaço para preencher após o trabalho magnífico que tivemos com LL Cool J, mas James Corden é um apresentador dinâmico e que sabe comandar que nós acreditamos ser o host perfeito para o Grammy Awards", completou.

Corden disse: "Eu estou muito honrado em apresentar o Grammys no ano que vem. É a maior e mais prestigiada premiação na música e eu me sinto incrivelmente sortudo de ser parte de uma noite tão incrível.

A premiação vai acontecer no Staples Center em Los Angeles no dia 12 de fevereiro e será exibida ao vivo em diversos canais internacionais.