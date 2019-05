Jameela Jamil relembra aborto: 'melhor decisão para mim e o bebê'

A atriz Jameela Jamil, conhecida por seu trabalho na série The Good Place, exibida no Brasil pela Netflix, publicou um relato falando sobre um aborto que fez quando era jovem por conta das discussões sobre a lei antiaborto que foi aprovada recentemente no Estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

"Eu não dou o mínimo f***-se para o que vocês pensam da minha decisão. Meu corpo, minhas regras. Essa lei antiaborto na Geórgia é tão desconcertante, desumana e descaradamente demonstra o ódio sobre as mulheres", escreveu Jameela em seu Instagram na segunda-feira, 13.

Na sequência, a atriz relatou uma experiência pessoal: "Eu tive um aborto quando eu era jovem, e foi a melhor decisão que eu já fiz. Tanto para mim, quanto para o bebê que eu não queria, para o qual eu não estava preparada emocionalmente, psicologicamente e financeiramente."

"Muitas crianças vão acabar em orfanatos. Muitas vidas são arruinadas. É muito cruel", continuou.

Jameela ainda refletiu sobre vítimas de violência sexual: "é um desrespeito aos nossos direitos, corpos, saúde mental e, essencialmente, uma punição às vítimas de estupro, forçando-as a carregar os bebês de seu estuprador".

Confira as publicações feitas por Jameela Jamil falando sobre aborto abaixo [em inglês]:

This anti-abortion law in Georgia is so upsetting, inhumane, and blatantly demonstrative of a hatred of women, a disregard for our rights, bodies, mental health, and essentially a punishment for rape victims, forcing to carry the baby of their rapist. https://t.co/WROYaLAwPG — Jameela Jamil (@jameelajamil) 13 de maio de 2019

I had an abortion when I was young, and it was the best decision I have ever made. Both for me, and for the baby I didn’t want, and wasn’t ready for, emotionally, psychologically and financially. So many children will end up in foster homes. So many lives ruined. So very cruel. — Jameela Jamil (@jameelajamil) 13 de maio de 2019

Ps.. this isn’t any diss at ALL to foster homes. I’m in awe of people who take in children in need of a family and a home: but if Georgia becomes inundated with children who are unwanted or unable to be cared for, it will be hard to find great fostering for them all. ❤️ — Jameela Jamil (@jameelajamil) 13 de maio de 2019