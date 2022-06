'Jamais zombaria de uma amiga', diz Ludmilla após críticas a vídeo sobre Simaria

Ludmilla disse que é amiga próxima de Simaria 'há um bom tempo'. Foto: Twitter / @Ludmilla

A cantora Ludmilla fez um vídeo em que recria, ao lado de David Brazil, uma cena da entrevista que Simaria concedeu a Leo Dias no começo desta semana. No trecho, a sertanejo fala das músicas da dupla com Simone e, ao mecionar uma delas, cantarola e toca o apresentador como se ele fosse um piano.

O trecho em questão virou meme e a funkeira entrou na onda para reproduzir a cena. Porém, ela foi criticada, uma vez que o contexto geral da entrevista trazia assuntos mais sérios, como saúde e desentendimentos entre as irmãs.

Neste domingo, 19, Ludmilla se defendeu e disse que não sabia do teor completo da conversa entre Simaria e Leo Dias.

"Mandando todo meu amor para minha amiga Simaria, que há anos é luz na minha vida e já me proporcionou muitas risadas. Vi o vídeo dela com o Leo fora do contexto, apenas o trecho que virou meme, que todo mundo estava brincando!", disse em publicação no Twitter.

Ela contou que David Brazil a chamou para recriar a cena, sem qualquer intenção negativa. "Nem de longe imaginei qual seria o contexto completo. Em nenhum momento eu havia visto maldade ou imaginei que pudesse ser interpretado dessa forma, até eu fazer", completou.

Já no Instagram, Ludmilla comentou em um post sobre as críticas que recebeu. "Como o David disse e muitos de vocês sabem, eu e Simaria somos amigas próximas há um bom tempo. [...] Quanto ao vídeo, que por sinal já tinha virado meme, eu não sabia o contexto da entrevista, só vi partes cortadas que saíram os igs de fofoca. Quando me alertaram, a primeira coisa que fiz foi falar com o David para apagarmos. Jamais zombaria de uma amiga que amo, sabendo o contexto geral da entrevista e do vídeo", afirmou.

Confira abaixo a sequência do caso:

Trecho da entrevista que Simaria deu a Leo Dias

que episodio de the office eh esse pic.twitter.com/AM02fbTTXj — MARWA (@mahagess) June 16, 2022

A reprodução de Ludmilla e David Brazil

MANO a Ludmilla reproduzindo o meme da Simaria KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK @Ludmilla pic.twitter.com/rM5pgqfMfL — Letícia.sbg (@SbgLeticia) June 19, 2022

O teor das críticas que a funkeira recebeu

Falta de empatia que a Ludmilla teve com a simaria, fazer brincadeira com a saúde mental dos outros é tão nojento. pic.twitter.com/XIBbsP1H3a — thi (@thiferreira97) June 19, 2022

O posicionamento de Ludmilla após as críticas

Mandando todo meu amor pra minha amiga @SimariaMendes, que há anos é luz na minha vida e já me proporcionou mtas risadas. Vi o vídeo dela com o Leo fora do contexto, apenas o trecho que virou MEME, que todo mundo estava brincando! — LUDMILLA (@Ludmilla) June 19, 2022

Saúde mental não é brincadeira e eu jamais brincaria com algo do tipo. Te amo e tô com você, @SimariaMendes! ❤️ — LUDMILLA (@Ludmilla) June 19, 2022

E Simaria não teria ficado chateada com a amiga