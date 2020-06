‘Jamais saberei o que é uma condenação infundada pela cor da pele’, declara Ivete Sangalo

Ivete Sangalo Foto: Instagram / @ivetesangalo

Nesta quarta-feira, 3, Ivete Sangalo usou as redes sociais para falar sobre racismo. Diversos artistas nacionais e internacionais participam da campanha #theshowmustbepaused.

No Instagram, a cantora publicou uma espécie de carta em que fala sobre empatia e a importância de todos se engajarem no movimento antirracista.

“Jamais sentirei ou saberei o que é uma condenação infundada pela cor da pele. Jamais saberei o que é não ter privilégios pela cor da pele. Jamais terei que falar os meus filhos que eles foram preteridos pela cor da pele”, desabafou. ⠀

Ivete Sangalo disse que mudar é além de saber e sentir. É ter um propósito. “Primeiro é assumir e reconhecer que o racismo existe. Parece simbólico, mas isso é algo grande e relevante. Ter um olhar atento e dinâmico e buscar, fazer nova escolhas. Sempre foi nossa responsabilidade, urgente e necessário, fazer com que a transformação aconteça por onde caminhamos”, afirma.⠀

Nas redes sociais, artistas e anônimos protestam desde a última semana, quando George Floyd, um homem negro, foi morto nos Estados Unidos por um policial branco, que o sufocou com os dois joelhos no pescoço. Floyd já estava rendido e algemado no momento da agressão.

Para Ivete Sangalo, a sociedade brasileira não pode continuar negando o racismo. “O racismo existe! Ele está entranhado na história do mundo cortando como uma navalha a vida de gente. Está dentro da nossa casa, e é preciso coragem para reconhecer e corrigir. Cabe a cada um de nós aprender, compartilhar e evoluir para que haja uma mudança real. A existência desse sentimento mesquinho e doentio é retrato de nossa involução”.⠀

A cantora ressalta que nem todos têm o interesse de que a sociedade seja mais justa e igualitária, porém, é um direito de todos. “É impossível apagar da história todo o sofrimento, mas é possível fazer um amanhã diferente”, conclui.