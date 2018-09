'Jamais mandaria um nude', diz Maisa Silva

Maisa Silva. Foto: Instagram / @maisa

A atriz Maisa Silva falou sobre os cuidados que precisa tomar em relação ao mundo virtual em entrevista ao Conversa Com Bial que irá ao ar na próxima quinta-feira, 6. "Eu jamais mandaria um nude", contou.

"Acho que também pelo fato de eu ter uma exposição muito grande. Imagina se um dia vaza uma imagem minha, a desgraça que não ia ser pra minha vida?! É uma exposição que não quero pra mim. ", explicou.

A atriz afirmou que se espelha no exemplo de outras pessoas que passaram por esse tipo de situação: "Isso é muito comum, mais normal do que parece. Então, eu sei de várias pessoas que chegam a mudar de escola, de cidade e até de sobrenome."

Questionada sobre o que faria caso uma amiga tivesse sua intimidade invadida, respondeu: "Primeiro, tenho que pensar de maneira empática, né? Porque o pior que pode acontecer, me colocando no lugar dessa pessoa, é alguém jogar esse erro na minha cara. Tentaria colocá-la pra cima e, principalmente, falar pra procurar ajuda com terapeuta, psicólogo, porque isso é algo que vai deixar sequela na vida da pessoa."

"Não é fácil ter sua intimidade exposta. Principalmente nas famílias de meninas, tem todo um conservadorismo que foi imposto muitos anos atrás e as pessoas continuam pensando dessa maneira", completou.

Na chamada para o programa, a Globo fez uma brincadeira utilizando a 'voz' de Silvio Santos, dono do SBT, emissora em que Maisa trabalha, dando autorização para que ela fosse à emissora concorrente. Assista aqui.

O Conversa Com Bial com Maisa Silva irá ao ar na próxima quinta-feira, 6, e contará também com a presença do pediatra Daniel Becker, a jornalista Brenda Fucuta e o diretor Aly Muritiba.