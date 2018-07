Jamais irei participar de outra reunião das Spice Girls', diz Mel C

Ex-Spice Girls acredita que o grupo não deveria se reunir novamente. Foto: Divulgação

Embora Mel B, Emma Bunton e Geri Horner estejam planejando um show e novos materiais para celebrar o 20º aniversário de seu primeiro single Wannabe, Mel C e Victoria Beckham se recusaram a participar e Mel C acredita que a performance nos Jogos Olímpicos de 2012 deveria ser a última das Spice Girls.

"Verdade seja dita, no início deste ano depois de vários encontros cara a cara com as meninas, tomei a difícil decisão de não fazer parte de uma reunião proposta com Emma, ​​Geri e Melanie. Victoria já tinha se recusado compreensivelmente devido às demandas de sua grife e sua grande família", escreveu Mel C na revista LOVE.

No artigo que ela escreveu para a revista, ela ainda disse: "Para mim, o ápice absoluto da minha existência Spice foi ser vista por um bilhão de pessoas em todo o mundo cantando Spice Up Your Life em cima de um táxi preto nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Qualquer coisa menos do que o line-up completo apenas não parecia como se nós estivéssemos fazendo justiça à banda ou os fãs".

E Mel deseja que as Spice Girls poderiam simplesmente ser lembradas por aquilo que elas já conquistaram, em vez de pessoas desejando que elas se reunissem novamente. Ela explicou: "Parece que o fascínio com a banda nunca vai embora. É uma bênção e uma maldição, tudo ao mesmo tempo. Diariamente sou questionada: 'as meninas voltarão a ficar juntas?' Então é quando? Como? Por quê?".

"Olha, serei uma Spice Girl até eu morrer. Mas a especulação contínua sobre se vamos nos reunir para celebrar os 20 anos de 'Wannabe' tem sido particularmente cansativa. Não me interpretem mal - entendo totalmente isso. Mas há alguma regra nova de que as bandas têm que se reunir novamente? Por que não podemos apenas ser lembradas pelas nossas incríveis realizações nos anos 90?", finalizou a cantora.