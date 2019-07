Jaden Smith cria restaurante vegano e distribui comida para moradores de rua

Jaden Smith ao lado de seu pai, Will Smith. Foto: Instagram / @willsmith

Jaden Smith, filho de Will Smith, estreou na última segunda-feira, 8, o seu restaurante vegano I Love You (Eu amo você) e distribuiu comida a moradores de rua, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No formato food truck, o empreendimento rodará por diferentes lugares com o objetivo de "dar às pessoas o que elas merecem: saúde e comida vegana gratuita", segundo o artista.

No primeiro dia do I Love You, diversas pessoas fizeram fila para pegar as refeições. "Fiquem de olho [na iniciativa] porque essa é a primeira de muitas", disse Jaden Smith. Assista:

A equipe da ONG de proteção animal Peta, que atua mundialmente, elogiou a ação pelo Instagram. "Amamos muito isso. Você está ajudando a mudar o mundo para humanos e animais", escreveu.

O humorista Kevin Hart também comentou a atitude: "Isso é incrível. Eu amo o que você faz, cara".