Jaden Smith compartilha vídeo de Manu Gavassi ouvindo sua nova música

A cantora Manu Gavassi e o cantor Jaden Smith Foto: Victor Pollak/ Globo | Mario Anzuoni/ Reuters

Na noite desta terça-feira, 25, uma interação inusitada no Instagram teve grande repercussão na internet. Manu Gavassi publicou um story ouvindo a nova música de Jaden Smith, Cabin Fever.

O que surpreendeu os fãs de Manu é que ela não marcou o rapper no post. Além disso, Jaden não segue a cantora na rede social. "O Jaden repostando a Manu e ela nem marcou ele. Que aleatório", "Poxa vida, já tô shippando Manu Gavassi e Jaden Smith" foram alguns dos comentários no Twitter.

Porém, essa não foi a primeira vez que os artistas interagiram no Instagram. Um seguidor relembrou que, em 2018, Manu chegou a comentar “crush” em uma publicação do filho de Will Smith.

o jaden repostando a manu e ela nem marcou ele que aleatório pic.twitter.com/pw54NYO4z1 — vaneѕѕa (@journxIz) August 26, 2020

Na ocasião, o artista retribui o comentário, deixando registrado um emoji apaixonado em uma foto da ex-BBB.

vcs tão atrasado kkkkkk faz tempo q eles interagem pic.twitter.com/DtmDYN66bh — ⚠︎︎ .. ☻︎✌︎︎ (@sarinha920) August 26, 2020

Gavassi lançou nesta última sexta-feira, 21, o clipe do seu novo single Deve ser horrível dormir sem mim. A parceria com Gloria Groove também conta com as participações de Chay Suede, ex-namorado da cantora, e Laura Neiva, esposa do ator.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais