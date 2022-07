Jade Picon exibe detalhes de sua nova mansão no Rio de Janeiro: 'Mais um sonho'

A influenciadora Jade Picon. Foto: João Cotta/Globo

Prestes a estrear em Travessia, próxima novela das 21h, na Globo, Jade Picon tem dividido seu tempo entre São Paulo, onde mora, e as gravações no Rio de Janeiro. Assim, para acompanhar a nova fase, a ex-BBB decidiu ter seu próprio imóvel na cidade carioca. A novidade foi compartilhada por ela no Instagram, na noite da última quinta-feira, 14.

Na rede social, a influencer compartilhou um vídeo mostrando parte da entrada de sua nova mansão e comemorou: "Agora eu tenho o meu cantinho no RJ! Nova fase, novos desafios e muitas mudanças. Feliz demais! Obrigada a todos que fazem parte disso de alguma forma. Mais um sonho da Jade pequenininha que eu estou tendo o prazer de realizar! Nem sei colocar em palavras o que eu estou sentindo nesse momento… só orgulho e gratidão".

Já nos Stories, Jade exibiu outros detalhes do imóvel, que possui piscina, elevador e até uma sala de cinema. Contudo, a mansão ainda passará por algumas mudanças, anunciadas pela ex-BBB. "Está tudo de mudança, falei pra vocês. Ainda vou fazer umas alterações na casa, deixar mais minha cara. E vocês vão acompanhar tudo isso, vou fazer um projeto”, declarou.

Jade comemorou, ainda, que não irá mais ficar em hotel. Além disso, garantiu que apesar de a nova aquisição, não irá se afastar de São Paulo, pois continua com seu apartamento na cidade paulista.