Jade Picon desabafa sobre críticas e haters: 'Não vou me fazer refém'

Jade Picon aproveitou para reforçar que os haters terão dela apenas o silêncio. Foto: Instagram/@jadepicon

A influenciadora digital e ex-BBB 22 Jade Picon respondeu perguntas de seus seguidores do Instagram, na noite da última terça-feira, 30. Em uma delas, a jovem de 20 anos, que fará sua estreia como atriz na novela Travessia, da TV Globo, revelou o porquê de não comentar as polêmicas envolvendo seu nome. De acordo com ela, a discrição ajuda manter a saúde mental.

"Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os doze anos que estou na internet. Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar... Não vou me fazer refém do que as pessoas acham, dando essa energia de mim e o meu tempo, porque vai me fazer mal. Foi um mecanismo que encontrei há muito tempo", explicou Jade, se referindo à boatos e críticas de haters.

A ex-BBB aproveitou para reforçar que os haters terão dela apenas o silêncio. "Não sei nem o que tem que acontecer. Geralmente seguro a minha onda e deixo. Quer falar em cima do meu nome? Beijo para você. O máximo que vai ter de mim, é o meu silêncio. É sobre a minha paz. Prefiro ficar caladinha para vencer", finalizou.

Balanço das primeiras gravações de Travessia

Na trama escrita por Glória Perez com direção artística de Mauro Mendonça Filho, Jade Picon será Chiara, a filha mimada do personagem de Humberto Martins que vai se envolver com Ari, vivido por Chay Suede .

Na mesma rede social, respondendo à perguntas de fãs, a influencer fez um balanço sobre as primeiras gravaçõe, cerca de duas semanas após pisar no set pela primeira vez. "Estão a todo vapor, estamos gravando várias frentes. Estou amando em todos os sentidos, mesmo! Experiência enriquecedora, estou pegando o ritmo", disse.

"Sou muito observadora e gosto muito de ver tudo o que rola por trás para entender e é maravilhoso fazer parte disso. Acho muito especial", continuou Jade, sobre ter ficado surpresa com a quantidade de pessoas envolvidas em um projeto como esse para gravar cenas que no ar não chegam a um minuto.

Para gravar a novela, Jade teve que trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro: "Foi muito gostoso mudar de cidade por conta de novos ares, novas pessoas, novo tudo. Estou em um momento da minha vida, é que tudo muito novo", falou.