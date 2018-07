Jacob Tremblay está irreconhecível em primeira foto de 'Extraordinário'; veja

Jacob Tremblay foi reconhecido como melhor intérprete jovem em 2016 pelo pelo 'Critics Choice Award' Foto: Reuters

A primeira imagem do ator infantil Jacob Tremblay como o personagem Auggie Pullman, da adaptação cinematográfica do livro 'Extraordinário', de R.J. Palacio, foi divulgada pela revista 'People' nesta quarta-feira, 10. A caracterização tornou impossível identificar o garoto que foi premiado pelo 'Critics Choice Award' por sua atuação em 1O quarto de Jack'.

O próximo personagem de Jacob será um garoto que nasceu com uma deformidade no rosto. A trama narra a dificuldade de Auggie Pullman para conviver com outras crianças. O ator contracenará com Julia Roberts, que fará o papel de sua mãe.

Foto: Reuters/Dilvulgação

O filme será dirigido por Stephen Chbosky (As Vantagens de Ser Invisível) e está previsto para chegar aos cinemas dos Estados Unidos em 7 de abril de 2017.