Jackie Chan alcança seu 'sonho' em uma noite repleta de estrelas

'Não acredito, realmente isso é um sonho', disse Chan ao receber o seu premio das mãos do humorista Chris Tucker Foto: Robyn Beck/AFP

A academia de Hollywood transformou em realidade o 'sonho' do ator, natural de Hong Kong, Jackie Chan, ao entregar-lhe um Oscar honorário da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos em reconhecimento ao pioneirismo na sua carreira.

"Não acredito, realmente isso é um sonho", disse Chan ao receber o seu premio das mãos do humorista Chris Tucker (seu companheiro na saga "A Hora do Rush") no palco do Ray Dolby Ballroom, uma sala adjacente ao Teatro Dolby de Los Angeles, frente a mais de mil espectadores.

Foi Tom Hanks o encarregado de apresentar o premiado. Ele comparou Jackie Chan a algumas figuras míticas da indústria cinematográfica como Buster Keaton ou John Wayne, por seu carisma e condição física. "É uma honra. Me lembro de quando assistia as premiações do Oscar e minha mãe me perguntava quando é que eu ganharia um. Eu respondia que só fazia filmes de ação... E veja, 23 anos depois, aqui estou", recordou o intérprete de 62 anos, acompanhado em sua mesa por Tucker, Owen Wilson, Brett Ratner, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzeneger e Jeffrey Katzenberg.

"Me lembro de estar na casa de Stallone e ver um Oscar. Eu olhava e cheirava aquela estatueta até dizer par amim mesmo: Quero um! Duzentos filmes e outros tantos ossos quebrados depois, consegui", revelou Chan. "Quero agradecer a Hong Kong e a China. Estou orgulhoso de ser de lá. E graças a Hollywood por me ensinar tanto e me tornar famoso", declarou o especialista em artes marciais, que fez história com a projeção internacional de seus filmes.

A Academia entreou o Oscar honorário àqueles artistas que, ao decorrer de sua carreira, tenham contribuído de maneira exepcional ao cinema.

