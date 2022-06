Jack Johnson lança oitavo álbum ‘Meet The Moonlight’

Capa de novo álbum de Jack Johnson. Foto: Universal Music

Os fãs de Jack Johnson podem comemorar, porque a espera acabou. Depois de cinco anos, o cantor lançou seu novo álbum nesta sexta-feira, 24.

Com 10 faixas inspiradas pela surf music e música havaiana, Meet The Moonlight traz a calmaria já conhecida do artista. Este é o oitavo disco da carreira do cantor.

Gravado em Los Angeles e no Havaí, o lançamento inclui no repertório a faixa-título, a canção One Step Ahead e mais oito músicas. O disco contou com a produção de Blake Mills, que já trabalhou com nomes como Lana Del Rey, Weezer e Alabama Shakes.

Ainda nesta sexta-feira, ele dará início à sua turnê americana Meet The Moonlight, que já tem datas confirmadas até outubro deste ano e passará por cidades como Chicago, Honolulu, Salt Lake City, Dallas, entre outras.