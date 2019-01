Já percebeu? Lindsay Lohan explica mudança constante de sotaque

A atriz Lindsay Lohan. Foto: Stephane Mahe/ Reuters

Lindsay Lohan, que nesta terça-feira, 8, estreou o reality show Lindsay Lohan's Beach Club (Lindsay Lohan: A Dona do Paraíso, em português) na MTV, muda de sotaque com certa frequência. Em entrevista ao site Entertainment Tonight, ela explicou de forma simples o porquê disso.

"Bom, eu acho que quando estou perto de determinados dialetos, ele muda a cada vez e você simplesmente pega coisas ao longo do caminho", disse.

Em declarações anteriores, a atriz já havia dito que é influenciada por todos os lugares onde já viveu e pessoas com as quais conviveu. Ela concorda que os sotaques podem voltar mais fortes, dependendo da sua localização.

Em novembro de 2016, os pais de Lindsay falaram com o Entertainment Tonight sobre o sotaque único da filha, que ganhou as manchetes graças a um vídeo viral dela entrando e saindo do sotaque de origem.

O pai, Michael, explicou que ela estava aprendendo vários idiomas na época e, muitas vezes, alternava entre eles. Ele disse que, além de francês, Lindsay também fala árabe e farsi e sempre "brincou" com sotaques e idiomas. "Lindsay pega idiomas como eu pego um café!", disse ele.