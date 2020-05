‘Já me sinto exatamente triste’, diz Maurício Mattar sobre vídeo de Lima Duarte

O cantor e compositor Maurício Mattar em novembro de 2016 Foto: Christina Rufatto/Estadão

O ator Maurício Mattar fez uma publicação em sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 6, em que agradeceu o colega Lima Duarte pelo vídeo que presta uma homenagem a Flávio Migliaccio, que morreu na segunda-feira, 4.

Na publicação Maurício destaca que não sabia traduzir o que estava sentindo sobre a morte do ator, mas que Lima o ajudou nesse processo. “Obrigado mais uma vez por esclarecer um mistério dentro do meu silêncio meu amigo, pai, irmão, colega, minha referência”, disse Mattar.

Mattar também lembrou do período em que contracenou com Lima Duarte na novela Roque Santeiro. A produção seria lançada em 1975 mas teve que ser regravada dez anos depois após sofrer censura durante a Ditadura Militar, período que é citado por Lima Duarte no vídeo.

“Eu te entendo tanto, que mesmo nos meus 56 anos já me sinto exatamente triste assim como você e o nosso amado Flávio Migliaccio”, destacou Mattar. “Sigamos nessa estrada da vida montados em nossos cavalos de marcha picada até onde der”, concluiu o ator.

O vídeo de Lima Duarte foi publicado na terça-feira, 5. Nele, o ator envia uma mensagem direcionada a Migliaccio, em que critica o tratamento que vem sido dado para a população idosa do País. Saiba mais sobre o vídeo nesta matéria do Estado.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais