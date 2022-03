'Já estou com saudades', diz Simone sobre férias em Orlando

Casados há nove anos, Simone e Kaká Diniz aproveitaram os dias de descanso com os filhos em Orlando. Foto: Instagram/@kakadiniz1

A cantora Simone, da dupla com Simaria, publicou uma foto de despedida de sua viagem à Orlando, nos Estados Unidos. Na terça-feira, 15, a artista compartilhou com os seguidores o clique de sua família no parque temático SeaWorld.

Na imagem, Simone aparece acompanhada do marido, Kaká Diniz, e dos filhos Henry, de 7 anos, e Zaya, de 1. "Já estou com saudades desse lugar lindo! Dias de paz e descanso com minha família", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram: "A família mais linda do mundo", escreveu uma seguidora. "Te ver feliz me faz feliz um trilhão de vezes mais, você irradia meu ser com tanto carinho! obrigada por ser assim, desse jeitinho, comentou outra.