‘Já estava pressentindo a partida’, diz ex-esposa de Tom Veiga

Alessandra Veiga publicou uma conversa que teve com Tom Veiga pouco antes da morte do ex-marido Foto: Reprodução/Instagram

A ex-esposa do ator Tom Veiga, Alessandra Veiga, publicou na quarta-feira, 2, uma conversa que teve com o intérprete do Louro José algumas semanas antes de sua morte, devido a um AVC. Na publicação, ela destacou o tom de despedida do ex-marido.

“Estou tremendo aqui, nem lembrava disso, mas acho que ele já estava pressentindo a partida. Que dor!”, comentou Alessandra na publicação. Em resposta a um seguidor, ela explicou que o diálogo ocorreu antes de Tom fazer um check up médico para ver como estava sua saúde.

Na conversa, o ator disse ter “cumprido sua missão”: “Mas sabe que o melhor de tudo é saber que eu cumpri a minha missão. Isso me dá um conforto. De um jeito ou de outro deixo meu legado e minha história. Estou tranquilo com isso”.

A publicação foi feita na conta Tom Veiga Memory, criada pela família do ator para compartilhar registros inéditos da vida de Tom Veiga. Nas fotos, ele aparece junto com Alessandra e os dois filhos do casal, além de diversos registros junto com artistas conhecidos.

