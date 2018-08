J. K. Rowling presenteia estudante indiana após tuíte com pedido

J. K. Rowling, criadora dos livros Harry Potter, costuma responder diversos fãs em seu perfil no Twitter, mas, desta vez, ela foi um pouco além e resolveu presentear uma estudante na Índia.

Tudo começou em 26 de abril, quando a usuária Sabbah Haji Baji, identificada como diretora de uma escola pública, enviou uma mensagem para a escritora: "Querida J. K. Rowling. Kulsum, de 12 anos, uma estudante de inglês da primeira geração dos Himalayas gostaria de encontrá-la algum dia. Então venha visitar-nos na Escola Pública de Haji."

A resposta de Rowling veio no mesmo dia: "Por favor, você poderia me enviar o nome completo de Kulsum por mensagem direta? Eu adoraria enviar algo para ela". "Você é maravilhosa", respondeu a professora.

Quase dois meses depois, no dia 23 de junho, a diretora contou o desdobramento da história: "Olá mundo. J. K. Rowling enviou uma grande caixa de presentes para Kulsum e seus amigos, uma carta escrita a mão, um livro autografado, e isso é quase muita coisa para lidar. Nós estamos tão animados que mal posso... Muito obrigado, senhora Rowling."

"Estou tão feliz que chegou aí! Estava ficando preocupada!", disse a escritora.

Confira abaixo as fotos dos estudantes recebendo a caixa enviada por Rowling, e a sequência de troca de mensagens [em inglês]:

HELLO, WORLD. SO @jk_rowling SENT A HUGE GIFT BOX FOR KULSUM AND FRIENDS. HANDWRITTEN NOTE, INSCRIBED BOOK, AND THIS IS ALMOST TOO MUCH TO HANDLE.

We are so thrilled and squeaky, I cannot even. Thank you so much, Ms Rowling. Thread below. #HajiPublicSchool https://t.co/X39EtCd9kn