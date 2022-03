J Balvin e Ed Sheeran revelam amizade e prometem duas músicas em breve

Artistas revelaram que se conheceram na academia e, depois disso, gravaram uma música pop e um reggaeton Foto: Instagram / @JBalvin @EdSheeranDouble

Nesta segunda, 21, o cantor J Balvin anunciou a parceria com o inglês Ed Sheeran. Os artistas vão lançar duas músicas bilíngues e inéditas e prometem mais novidades no futuro.

Nas redes sociais, os dois artistas compartilharam como se conheceram e tiveram a iniciativa de trabalhar juntos. Eles teriam se encontrado na academia, onde nasceu uma amizade. J Balvin e Ed Sheeran começaram a compartilhar detalhes de suas vidas como pais e miudezas cotidianas. Entre um café e outro, os dois acabaram compondo Sigue e Forever My Love.

“Todas as coisas boas levam tempo. Seis meses atrás, eu estava na academia e falei: ‘Esse homem é parecido com Ed Sheeran. E, bom... assim era ele.” escreveu J Balvin. Ed Sheeran confirmou o encontro na academia e contou que o papo não parecia ter fim.

“Era só eu e ele muito cedo pela manhã. Eu reconheci a voz dele quando estava ao telefone, então apenas subi e disse 'oi'. Conversamos tanto que acabamos almoçando e depois o chá da tarde. Assim nos tornamos companheiros que conversavam sem parar”, relembrou.

“Criamos uma amizade genuína. Compartilhávamos desde as coisas mais simples, até como é ser pai... Em Nova York, combinamos de nos ver um dia no estúdio e, bem, depois vocês verão o que fizemos, mas as duas primeiras músicas que montamos, Sigue e Forever My Love, estão saindo em breve”, disse Balvin.

Da amizade, surgiu o interesse em compartilhar também o mundo da música. No estúdio, J Balvin apresentou Ed Sheeran ao Reggaeton e foi convidado a visitar o Pop com o amigo.

“Foi um desafio adequado aprender espanhol para isso e me diverti muito”, comentou Ed Sheeran que confessou ter amado a experiência e ainda estar nutrindo um amor especial pelas duas músicas. A dupla postou no Instagram um vídeo sobre a amizade deles e mostrando como foi esse momento de composição em conjunto.

Para quem ficou curioso, nenhuma das músicas foi lançada até o momento, mas a promessa é de uma boa mistura entre Europa e América Latina, somada a uma amizade intensa.