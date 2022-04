J Balvin, Badshah e Tainy misturam três idiomas no single 'Voodoo'

Ao lado de Badshah e Tainy, J Balvin lança 'Voodoo', hit que junta inglês, espanhol e hindi. Foto: Universal Music Group

É hit trilíngue que fala. Voodoo é a nova música de trabalho de J Balvin, Badshah e Tainy, e junta inglês, espanhol e hindi em um único single.

A canção é um conto sobre luxúria e magia, e o clipe chega repleto de efeitos especiais. Tainy, que já lançou músicas com Shawn Mendes, Camila Cabello, Rosalía, entre outros, produziu Voodoo.

Já Badshah é um dos artistas de maior sucesso na Índia. Ele coleciona mais de 15 bilhões de streams em todo o mundo, fez mais de 700 shows ao vivo e tem 18 músicas com mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.

Essa é a primeira parceria do indiano com J Balvin e ele não esconde a admiração que tem pelo ícone latino. "J Balvin é como um ídolo para mim. A maneira como ele abriu seu próprio caminho, apesar do idioma e das probabilidades, realmente me inspirou", diz Badshah.

Além de reunir três idiomas, Voodoo mostra sensualidade, perigo e o desespero de estar apaixonado. No clipe, é possível ver uma coreografia incisiva e uma cerimônia misteriosa, que é iluminada por velas e as pessoas invocam espíritos.

"Uma das muitas razões pelas quais fui atraído a criar música é porque ela é universal. Ela conecta as pessoas apesar das barreiras linguísticas. Badshah e Tainy são artistas incríveis, e essa colaboração é apenas mais um exemplo de como somos capazes de unir pessoas de diferentes culturas para encontrarmos uma vibe juntos e um ponto de vista comum”, disse J Balvin.