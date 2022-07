J Balvin anuncia dois shows no Brasil em outubro

J Balvin fará dois show no Brasil em outubro deste ano. Foto: Caitlin Ochs/Reuters

Nesta terça-feira, 12, J Balvin confirmou que fará dois show no Brasil. O cantor de reggaeton vai se apresentar no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no dia 8, no Allianz Parque Hall.

O colombiano possui várias parcerias com Anitta, como Downtown e Bola Rebola. O último lançamento do artista, No Más, também contou com a brasileira, além de Quavo, Pharrell e Murda Beatz.

No Rio, os valores dos ingressos vão de R$ 145 (meia-entrada no setor cadeira N3) a R$ 680 (inteira na pista premium). Já em São Paulo, os preços variam de R$ 145 (meia-entrada no setor cadeira N2) a R$ 2.400 (inteira no Deck VIP). A venda de ingressos começa na sexta-feira, 15, às 10h, no site da Eventim.

J Balvin acumula mais de 35 milhões de álbuns vendidos pelo mundo e mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify.