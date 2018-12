Iza se casa com produtor musical em cerimônia íntima no Rio de Janeiro

Iza ao lado do marido, Sergio. Foto: Instagram/@iza

Iza se casou com o produtor musical Sérgio Santos no último domingo, 16. Com uma cerimônia tradicional na igreja da Glória, no Rio de Janeiro, a cantora comentou no Twitter que esse foi o dia mais feliz de sua vida.

Sem perder seu lado artístico, ela chegou ao matrimônio dançando sua música Pesadão, lançada recentemente com a participação de Marcelo Falcão.

Os fãs da cantora elogiaram o traje dela nas redes sociais:

Q vestido sensacional foi essa da Iza de casamento — Bea (@BeatrizXavier00) 16 de dezembro de 2018

Eu tô apaixonada pelo vestido de casamento da Iza — Emily (@ylimesales) 16 de dezembro de 2018

Maria Gadú, Gloria Groove, Di Ferrero e Aretuza Lovi foram algumas das personalidades que marcaram presença.