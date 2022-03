Iza revela que seu segundo álbum deve ser lançado em junho

Iza realizou live no TikTok e disse aos fãs que seu novo álbum deve ser lançado em junho. Foto: Felipe Feij

Nesta quinta-feira, 17, Iza fez uma live no TikTok e compartilhou novidades com os fãs. A cantora disse que o seu próximo álbum de estúdio será lançado antes de sua apresentação no Rock In Rio Lisboa, que acontece em 19 de junho.

Ao Estadão, a assessoria da artista confirmou que, apesar das datas ainda não serem certas, essa é a previsão de lançamento do disco. O novo LP será o segundo álbum da carreira de Iza e sucessor de Dona de Mim, de 2018.

Durante a live, realizada para comemorar o Dia do Fã, a cantora afirmou que o disco contará com parcerias que já estão gravadas, apesar de não ter revelado nomes, e que terá mais faixas do que o anterior. Pouco antes do fim da transmissão, ela compartilhou pequenos trechos de músicas inéditas, despertando a curiosidade dos fãs.

?? OMG!! @IzaReal soltou spoilers de algumas músicas no final da live! Confiram ?? pic.twitter.com/tdnswVjGy2 — IZA Update (@IzaUpdate) March 17, 2022

Além de compartilhar as novidades, Iza também cantou alguns de seus sucessos, como Talismã, e fez um cover de A Tua Voz, de Glória Groove. No Twitter, ela agradeceu o apoio dos fãs: “Obrigada por esse amor. Nossa live foi linda”.

SEUS GOXTOOOOSOS! Amo vocês!!!! Brigada por esse amor! Nossa live foi linda! ❤️ — IZA (@IzaReal) March 17, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais