Iza, Liniker e Nina Maia lançam versão de 'I Will Survive'; ouça

Nina Maia, Iza, Liniker e Maria Gadú Foto: YouTube / @Galeria Distribuidora

A música I Will Survive, de Gloria Gaynor, ganhou uma versão feita pelas cantoras Iza, Liniker e Nina Maia, contando também com direção musical de Maria Gadú.

A regravação foi feita para a trilha sonora do filme Todas as Canções de Amor, que conta com Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa, e estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 8.

Confira abaixo o vídeo mostrando parte dos bastidores da canção no estúdio e algumas cenas do filme, divulgado pela distribuidora do longa na terça-feira, 6: