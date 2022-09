Iza lança projeto ‘Três’: ‘Carro chefe do meu álbum’

Capa de 'Droga', faixa do projeto 'Três' de Iza. Foto: Guilherme Nabhan

O projeto Três de Iza foi lançado em todas as plataformas de áudio nesta sexta-feira, 2. A novidade conta com três faixas, Mole, Droga e Mó Paz (com a participação do artista português Ivandro), acompanhadas de lyric vídeos, disponíveis no canal do YouTube da cantora.

As faixas, compostas por Iza e seus já conhecidos parceiros Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos, além de outros artistas, retratam situações do cotidiano nas relações amorosas.

Animada com o lançamento, Iza declara: “O projeto Três é muito especial para mim porque ele é o carro chefe do meu álbum. As músicas que vieram antes, Gueto, Sem Filtro e Fé, estarão no disco, mas Mole, Mó Paz e Droga são a primeira porta pro novo trabalho.” O novo álbum tem lançamento previsto para este ano.

Segundo a cantora, esse é um projeto que sempre quis fazer. “Sempre quis conectar a história das músicas, e surgiram muitas canções no processo de criação desse álbum que logo está chegando”, completa.

Ouça as faixas a seguir: