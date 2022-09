Iza lança curta-metragem com músicas de seu projeto ‘Três’

Curta-metragem de Iza é lançado no dia do aniversário da cantora. Foto: Guilherme Nabhan

Iza está completando 32 anos neste sábado, 3, e resolveu presentear o público com um curta-metragem. A surpresa, publicada em seu canal do YouTube, faz parte do seu novo projeto, Três, lançado na última sexta-feira, 2, em todas as plataformas de áudio.

Com roteiro de Iza, Caio e Felipe Sassi, o clipe conta com mais de 8 minutos de duração e apresenta os três últimos singles lançados pela cantora, Mole, Mó Paz e Droga, ao longo de uma história de três atos.

O curta mistura dança contemporânea, visual de cinema e retrata diferentes fases das relações amorosas: a individualidade, a paixão e o desencontro, como símbolo da jornada humana em busca de si mesma, dentro dos relacionamentos afetivos.

Segundo a artista, a ideia do curta-metragem surgiu durante um banho. “Foi muito legal, porque eu sempre quis misturar isso de cantar e atuar, junto com a dança. É um projeto que eu fiquei apaixonada antes de ficar pronto, por isso foi o processo de criação que eu mais gostei de fazer”, conta Iza.

