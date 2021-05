Iza inicia projeto ‘Gueto’ em vídeo narrado por Zezé Motta e Maju Coutinho; assista

A cantora Iza, 30 anos. Foto: Instagram/@iza

A cantora Iza deu início ao seu novo e misterioso projeto por meio de um vídeo que postou, nesta quarta-feira, 26, em suas redes sociais narrado pela atriz Zezé Motta e pela jornalista Maju Coutinho. Com a legenda “Abre a porta para o gueto”, o vídeo traz as definições da palavra ‘Gueto’ e o significado pessoal das narradoras.

No vídeo, Zezé Motta pergunta “O que vem na sua cabeça quando alguém fala a palavra gueto?” E elas respondem: “Eu penso nas pessoas, na energia que movimenta a cidade. Eu penso no samba, no banho de mangueira no verão, na Kombi passando na porta de casa, no frango assado de domingo, na família reunida no quintal e em como aprendemos a sempre andar com fé”. E finalizam falando em como o gueto é mais que um lugar, um estilo de vida, é cultura, é arte e resistência.

Maju e Zezé também publicaram o vídeo em suas contas no Instagram. Enquanto a atriz exaltou a importância de Iza como mulher preta e seus talentos, a jornalista escreveu que foi uma honra narrar o “manifesto” de Iza ao lado de Zezé Motta.

Sem anunciar especificamente se o novo projeto é uma música, álbum ou outro formato, Iza dá início a uma nova fase na carreira com a palavra gueto como marca principal. Iza tem um álbum de estúdio, Dona de Mim, lançado em 2018, e sua última música lançada foi em agosto de 2020, Bend The Knee, parceria com Bruno Martini e Timbaland.