Iza faz show gratuito no Parque Villa Lobos

A cantora Iza. Foto: Instagram/@iza

A cantora Iza fará, no próximo sábado, 23, um show gratuito no Parque Villa Lobos, em São Paulo. A apresentação faz parte do evento 'Toque de Liberdade', promovido pela Downy, marca de amaciantes da P&G. Iza fará o encerramento e sobe ao palco a partir das 17h.

Leia também: Iza se casa com produtor musical em cerimônia íntima no Rio de Janeiro

Além do show da cantora, o evento terá outras atividades disponíveis ao público, como aula de defesa pessoal com a faixa-preta e pentacampeã de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, e aula de dança com o personal dancer Justin Neto e animação da DJ Luísa Viscardi. A apresentadora do evento será a jornalista Mônica Salgado.

Durante o evento, quem usar a hashtag #LiberteSuasPaixoes vai colaborar com a lavagem de roupas de entidades que auxiliam e abrigam mulheres vítimas de violências. Um telão irá contabilizar as postagens feitas. Cada hashtag representará um quilo de roupa lavada para cada abrigo. A meta é ultrapassar mil quilos de peças limpas.

Serviço

Quando: 23 de março de 2019

Onde: Parque Villa Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - São Paulo

Horário: das 13h às 18h

Site: https://www.descubrapg.com.br/toquedeliberdade