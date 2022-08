Iza anuncia data de ‘Três’, seu novo projeto

Cantora Iza anunciou o lançamento do projeto 'Três' para o dia 2 de setembro. Foto: Instagram/@iza

Os fãs de Iza já podem aguardar ansiosamente a próxima sexta-feira, 2. Segundo anunciado pela cantora no Instagram, a data será marcada pelo lançamento do projeto Três. Sem detalhar a novidade, a artista compartilhou uma série de imagens da infância e fez o anúncio: “Três. 02/09”.

Vale ressaltar que a novidade estreia dois dias antes da apresentação de Iza no Rock in Rio. No dia 4 de setembro, a artista subirá ao Palco Mundo, o principal do evento, onde também passará, neste dia, Jota Quest, Demi Lovato e Justin Bieber.

O último lançamento da cantora foi Fé, em junho. A letra fala um pouco sobre a trajetória de Iza desde a infância, sobre batalhas que travou e sobre a gratidão por tudo que conquistou. A canção acompanha um clipe que traz uma dança contemporânea e elementos que compõem a mensagem que ela deseja passar.

Além da mensagem sobre acreditar nos sonhos, Fé marca o amadurecimento de Iza na música. "Estou experimentando essa sonoriedade, não é algo novo. Essa música lembra Dona de Mim, mas foquei em bastante brasilidade na música e tem me deixado encantada. É uma mensagem pra mim também e é uma música muito especial", disse em entrevista ao Estadão.