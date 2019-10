Iza agradece carinho dos fãs depois de show no Rock in Rio

Iza é a segunda atração do Palco Mundo no domingo, 29, no Rock in Rio 2019. Foto: Wilton Junior/Estadão

A cantora Iza usou as redes sociais para agradecer o carinho que tem recebido após a apresentação que fez no Rock in Rio, no último domingo, 29. A artista contou que cantar no festival foi um "sonho realizado" e que "a ficha ainda não caiu".

"Obrigada por todas as mensagens lindas que tenho recebido! Obrigada a todos vocês que têm me enchido de carinho! Só agora que minha ficha terminou de cair! Que sonho eu realizei no domingo, meus talismãs! Que emoção gigantesca cantar com vocês, pra vocês! Foi mais lindo que meu sonho, Rock in Rio! Nada disso aconteceria sem a dedicação constante dessa equipe que mora no meu coração e que sonhou comigo desde o início!", escreveu a cantora.

Iza ainda dedicou o espaço para motivar as pessoas que a acompanham na rede social. "Aliás, sabe aquele papo de 'sonhar'? É de graça, minha gente! Sonhe! Eu te garanto que essa vida é 'loka', que tudo é possível pra Deus e que Ele não cansa de nos surpreender! Fé na caminhada, gente linda!", disse.

Foi a primeira vez que a jurada do The Voice Brasil se apresentou no tradicional festival de música de rock. Iza cantou um repertório de samba, pop e MPB. Além da participação da cantora Alcione, o show teve a presença da pequena Luara Martins, fã mirim de Iza que chamou atenção pela semelhança com a cantora e sua performance. Veja mais aqui.