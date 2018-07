Ivete Sangalo vai ao cinema com Xuxa, Paulo Gustavo e Preta Gil

Grupo se reuniu para prestigiar o filme estrelado por Paulo Gustavo Foto: Reprodução/ Instagram

Ivete Sangalo e os amigos Xuxa, Paulo Gustavo, que protagoniza o longa, e Preta Gil aproveitaram a noite desta quarta-feira, 25, para assistir ao filme 'Minha mãe é uma peça 2' em um shoppping em São Conrado, zona sul do Rio.

Junno Andrade, namorado de Xuxa, e Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, também participaram do passeio. Ivete, Preta, Paulo Gustavo e Thales registraram no Instagram o encontro do grupo. Veja os registros na rede social:

@essediafoifoda !! Assistir um filme foda no meio de gente foda com um astral foda!!! Muito bom.... ❤faltou @rodrigogodoy_ e @danielcady! Uma foto publicada por Thales Bretas (@thalesbretas) em Jan 25, 2017 às 8:58 PST

❤ Uma foto publicada por paulogustavo31 (@paulogustavo31) em Jan 25, 2017 às 9:37 PST