Ivete Sangalo publica vídeo raro do tempo em que foi modelo

A cantora Ivete Sangalo. Foto: Instagram/@ivetesangalo

Quem vê Ivete Sangalo pulando e dançando nos palcos e em trios elétricos durante o carnaval não imagina que a cantora já deu o ar da graça nas passarelas.

Nesta quinta-feira, 8, Ivete surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo antigo, sem data revelada, em que aparece desfilando de biquíni com outras garotas.

No perfil oficial no Instagram, Ivete Sangalo relembrou, com nostalgia, aquela fase da vida. “Do tempo em que eu andava com todo charme e conseguia segurar um peido!”, escreveu no vídeo. Os internautas se divertiram com ela: “Ainda bem que é cantora”, “Ela é palhacita” e “Ivete sendo ela mesma” foram alguns dos comentários.

Assista ao vídeo: