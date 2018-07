Ivete Sangalo publica momento de fofura com as filhas; assista

Ivete Sangalo está atuando como jurada no 'The Voice Brasil'. Foto: Instagram / @ivetesangalo

Ivete Sangalo compartilhou um vídeo em que mostra as filhas Helena e Marina, de cinco meses, brincando no chão na última quinta-feira, 26.

“Minha mãe não aguentou e fez esse filminho para se amostrar [sic] com a gente e falar em gratidão por tantas coisas lindas na vida dela. Muito amor, meu Deus! Muito prazer!”, escreveu a baiana de 46 anos, falando como se fosse as pequenas. A gravação registra momentos da mamãe brincando no chão com as duas.

Colegas da artista deixaram mensagens na publicação. Sabrina Sato escreveu: “Ai que lindas! Que amor! Uma benção Veveta! Amo vocês!”. Já Preta Gil comentou que “Tia Preta não aguenta de tanto amor”, enquanto a atriz Claudia Raia publicou: “Como elas cresceram, Ivetinha”.

Confira a publicação abaixo:

