Ivete Sangalo nega rumores sobre uso de droga: 'Duvidavam da minha energia física nos shows'

Em live com o marido, Ivete falou sobre pressão estética e expectativas dos fãs. Foto: Stella Carvalho

No último domingo, 27, Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady alegraram os fãs ao realizarem uma live no canal do Youtube do nutricionista. O bate-papo descontraído foi focado em alimentação e hábitos saudáveis. A apresentadora aproveitou a conversa para fazer desabafos e esclarecer rumores que a envolviam.

"Já tiveram muitos momentos em que as pessoas duvidaram, né? Poucas pessoas, em momentos pontuais, mas que duvidaram da minha energia física. 'Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco?'", disse a cantora. Ela explicou que sempre quer mostrar energia nos shows e que o seu movimento é fruto de uma coleção de hábitos diários que a tornam mais saudável.

A live também abordou a pressão estética e o emagrecimento. Ivete revelou que ouviu "coisas horrorosas" após a sua gravidez, como comentários ofensivos sobre o seu corpo. Mas os comentários não a abalaram: "Tinha tanta força e conviccção do que eu acreditava naquele momento que aquilo nem fez cócegas". Durante a transmissão, o casal reforçou muitas vezes que saúde não tem relação com o peso.

Ivete comentou ainda as cobranças que já sofreu sobre seus posicionamentos e atitudes. "Eu sou artista. Muitas vezes eu leio coisas sobre expectativas ao meu respeito, sobre discursos, pensamentos e comportamentos do que se pode esperar de mim", disse. A cantora já foi cobrada nas redes sociais por não manifestar suas opiniões políticas.

"É muito engraçado como muitas pessoas querem fazer escolhas por nós e não compreendem os momentos das nossas próprias escolhas. Eu faço escolhas na minha vida artística e como mãe, dona de casa, como esposa e como amiga, que às vezes não é do conhecimento de ninguém, é só meu mesmo", completou Ivete.

Assista a live na íntegra:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais