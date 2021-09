Ivete Sangalo homenageia seu filho após se apresentarem juntos

A cantora baiana Ivete Sangalo Foto: TV Globo

Ivete Sangalo subiu no palco do programa Música Boa ao Vivo, do Multishow, e fez uma parceria inédita com seu filho Marcelo Sangalo Cady. A cantora baiana se emocionou e, na manhã desta quarta-feira, 15, ela se declarou para seu primogênito.

Ivete cantou Caçador de Mim, canção de Milton Nascimento, e foi acompanhada por Marcelo, de apenas 11 anos, na bateria. Ele mostrou que herdou o talento da mãe para a música e fez Veveta chorar.

Na rede social, a cantora postou o vídeo da apresentação e escreveu: “Meu presente. Hoje vivi uma emoção que nem nos melhores sonhos eu poderia imaginar ter um filho tão especial e tão cheio de tudo que é maravilhoso. Hoje ele tocou bateria numa canção muito importante para nós”.

“Quanto orgulho meu filho eu tenho de você, e quanto respeito a mamãe tem por você! Você é gigante! Obrigada por me fazer tão feliz e compartilhar comigo seu talento incrível! Que sorte a minha . Te amo meu amorzão Marcelo Sangalo Cady”, concluiu Ivete.

Marcelo é fruto do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady, com quem é casada desde 2011. Eles também são pais das gêmeas Helena e Marina, de 3 anos.