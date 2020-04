Ivete Sangalo fará uma live especial para o Dia das Mães na quarentena

A cantora Ivete Sangalo. Foto: Instagram/@ivetesangalo

Na contramão de muitos artistas que fazem lives muito produzidas, com direito até a efeitos especiais, a cantora Ivete Sangalo apostou, na primeira transmissão ao vivo pela internet na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus, em um clima mais íntimo para os fãs.

No último sábado, ela ficou o tempo inteiro de pijama, ao lado do marido, Daniel Cady, e do filho Marcelo, cantando seus maiores sucessos na casa dela.

Desta vez, Ivete Sangalo promete fazer uma live especial para o Dia das Mães, tradicionalmente no segundo domingo do mês de maio.

A transmissão, ao vivo, no canal da cantora baiana YouTube será na cozinha da casa dela, de acordo com informações do promoter Ginno Larry, no dia 10.

Entre a 'live festiva' de Ivete Sangalo e a 'live artística' de João Bosco.