Ivete Sangalo fala sobre benefício da musculação durante a gravidez

A cantora Ivete Sangalo. Foto: Instagram / @ivetesangalo

Ivete Sangalo, grávida de quatro meses de gêmeas, continua com uma rotina de exercícios, porém mais moderados. Ela usou o Stories do Instagram para compartilhar alguns movimentos que tem praticado e para uma explicação do próprio personal trainer dela.

"Exercício sentado para diminuir a tensão na musculatura abdominal. Então, tem de avaliar o custo-benefício, cada gravidez é um caso", disse o personal.

"E avaliar também a vida da mãe antes, se a mãe tem a prática de exercícios, se é uma coisa comum na vida da mãe", completou a cantora.

O personal concordou e explicou a função dos exercícios durante a gestação. "Para você, que já vem treinando ao longo de muitos anos, a atividade é muito mais pensando no pós-gravidez do que durante a gravidez", explicou o profissional em relação à cantora. "A ideia nossa é manter seu condicionamento físico, manter sua força para na hora do seu retorno", disse.

Ivete ainda orientou para cuidados com doenças nesse período. "Evitar, durante a gravidez, índice de diabetes, hipertensão, coisas que eu não tenho, graças a Deus, mas isso é bom que fique claro para as mães, atividade física é bom para vocês", disse.

Na semana passada, a cantora publicou um vídeo em que dança uma de suas músicas após o treino. "Botando as meninas pra receber oxigênio do bom!", escreveu na legenda.

Tarde de alegria pós treino! Saúde!!! Botando as meninas pra receber oxigênio do bom! #vamoscomtudo #avontade @joca_gonzalez @danielcady Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Out 18, 2017 às 12:51 PDT

GALERIA: Mitos e tabus do sexo durante a gravidez