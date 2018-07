Ivete Sangalo exibe boa forma em foto com maiô

Ivete Sangalo compartilhou foto com seus seguidores no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo provou que está em forma ao postar nas redes sociais uma foto usando um maiô vazado a bordo de um barco.

Na legenda da foto, a cantora fez uma referência à música Azul da Cor do Mar, de Tim Maia: "Ah, se o mundo do inteiro me pudesse a ouvir, tenho tanto pra contar , dizer que aprendi (...). Azul da cor do mar. Mulher plena (risos). Toda sem respirar pra foto ficar de deusa. Amei!", escreveu ela, em tom de humor.

E falando na morena, Ivete fechou contrato para cantar no Réveillon em um hotel de luxo de Fortaleza pela bagatela de R$ 1,5 milhão.

Segundo o jornal Extra, os tickets para esse evento serão vendidos por R$ 900,00 por pessoa. O valor do cachê, de acordo com o jornal, será dividido entre a organização da festa e um patrocinador.

O altíssimo valor do cachê cobrado por Ivete para cantar no Réveillon não é o mesmo cobrado pela cantora para shows em datas convencionais que, diga-se de passagem, sofreu redução nos últimos meses.