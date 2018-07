Ivete Sangalo e Elba Ramalho vão ajudar ex-BBB a manter lar de idosos

Ivete Sangalo no Rock in Rio 2013 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O ex-BBB Daniel Rolim postou um relato emocionado em seu Instagram no sábado, 18, para informar que não conseguiria mais manter o lar para idosos que cooredena desde 2005 em Recife.

Poucas horas mais tarde, Ivete Sangalo compartilhou o vídeo em sua conta na rede social com uma boa notícia: ela e Elba Ramalho estavam dispostas a ajudar. Ivete escreveu que havia recebido uma ligação da colega, avisando-a sobre o vídeo de Daniel. As duas, então, decidiram fazer um show para arrecadar fundos e ajudá-lo.

"Não feche, meu querido, esse lar é cheio do seu amor e do amor dos seus amigos da terceira idade. Vamos juntos lhe ajudar", afrimou Ivete. No entanto, ainda não há mais informações sobre o show.

Veja o post de Ivete: