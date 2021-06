Ivete Sangalo é confirmada no Rock In Rio Lisboa: 'Portugal me aguarde'

A cantora Ivete Sangalo vai fazer um show em 2022, no Rock In Rio Lisboa, Foto: AP Photo/Leo Correa

Depois de Anitta, mais uma artista brasileira foi confirmada para o Rock In Rio Lisboa. Ivete Sangalo vai se apresentar no show que ocorrerá em 2022, na capital portuguesa.

A artista irá cantar no dia 19 de junho, no Palco Mundo, o principal do festival. Outros nomes da música também já estão confirmados para a mesma data, são eles: Black Eyed Peas, Ellie Goulding e David Carreira.

Nas redes sociais, Ivete celebrou a novidade: "A energia da saudade é tão grande que os meus pedidos chegaram com sucesso! Família Rock in Rio, que notícia! Portugal, me aguarde! Dia de 19 de junho de 2022!", escreveu no Instagram.

Nos comentários da publicação, diversos fãs também vibraram. "Pode comprar a passagem já?", disse uma internauta. "Dona do festival, rainha do Brasil", escreveu outra.

Também no Palco Mundo, Anitta irá se apresentar no dia 26 de junho. Ela estará junto com nomes como Liam Gallagher, A-Ha, Duran Duran e The National.