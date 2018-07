Ivete Sangalo convida casal gay agredido para assistir show com tratamento vip

Foto: Divulgação

No último sábado, 11, a cantora Ivete Sangalo fez um show no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. Um casal homossexual alegou ter sido agredido por seguranças do local na ocasião e a cantora não ficou calada sobre o ocorrido.

Caio Irineu Tomaz da Rocha, de 24 anos, e seu namorado, Daniel Paschoal Camargo, falaram mais do caso na última quarta-feira, 15, no programa Superpop, da RedeTV. Durante o programa, Ivete fez uma ligação ao vivo e lamentou o ocorrido. "O público gay me ensina a amar cada vez mais. Admiro a coragem desses meninos, de estarem aí reivindicando os direitos deles", disse a cantora.

O ponto alto da conversa foi quando Ivete convidou o casal para curtir um show dela do palco. "Eles vão curtir comigo e protegidos por mim, que vou estar na frente. Eu mesma vou proteger vocês." A atitude da cantora de axé repercutiu amplamente nas redes sociais, e fãs não pouparam elogios à ela.

"Ivete Sangalo convida casal gay agredido em seu show a voltar com tratamento VIP: "vou proteger vocês'" RAINHA MESMO — danyelle (@scamand3r) 16 de junho de 2016

Meta de vida: quero me tornar pelo menos metade da pessoa que a @ivetesangalo é. É um astral, amor e compaixão de outro mundo <3 — LEOnation (@llleoferreira) 16 de junho de 2016

Em entrevista ao Estado, Caio conta que, quando ele e o namorado estavam de saída do show, foram abordados por um segurança que o acusava de ter roubado sua jaqueta. "Eu tenho provas de que a jaqueta sempre foi minha, até porque ela foi comprada nos Estados Unidos, e que houve um engano. Mas os seguranças já chegaram me agredindo. Fui jogado no chão e levei muitos chutes, bicudas e socos", relatou.

A acusação foi levada aos cuidados da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que abriu investigação para apurar crimes de lesão corporal, injúria e agressão.